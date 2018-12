vor 8 Min.

Unbekannter fährt Autospiegel ab: Kind schaut zu

Ein rücksichtsloser Fahrer ist nach einem Unfall in Vöhringen geflüchtet. Doch ein junger Zeuge kann Hinweise geben.

Am Freitagmittag hat es auf dem Parkplatz eines Elektronikgeschäfts in der Memminger Straße in Vöhringen gescheppert: Ein Unbekannter fuhr den Außenspiegel eines geparkten, blauen Mercedes ab. Der Schaden: rund 300 Euro. Wie die Polizei mitteilt, flüchtete der Verursacher in Richtung Bellenberg. Doch er wurde von einem Zeugen beobachtet.

Vierjähriger Bub beobachtet Unfall

Der vierjährige Sohn der Geschädigten saß im Auto und konnte wichtige Hinweise geben. Demnach soll es sich beim Wagen des Verursachers um einen grauen Pkw handeln. Ein Mann mit einer grünen Jacke und eine Frau mit einer roten Jacke und grauen Haaren seien in das Auto eingestiegen.

Polizei nimmt Hinweise entgegen

Hinweise auf den Verursacher werden bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer (07303) 96510 entgegengenommen. (az)

