Unbekannter fährt in Weißenhorn gegen geparktes Auto und flüchtet

Im Eschachweg in Weißenhorn ist ein schwarzer VW beschädigt worden. Der Verursacher fuhr einfach weiter. Die Polizei bittet um Hinweise.

Auf ungefähr 2000 Euro beläuft sich der Schaden, der am Montag an einem geparkten Auto im Eschachweg in Weißenhorn entstanden ist. Wie die Polizei mitteilt, stand der schwarze VW Scirocco am rechten Fahrbahnrand. Das Auto wurde offenbar von einem anderen Fahrzeug angefahren und am Stoßfänger vorne links beschädigt.

An dem beschädigten Auto in Weißenhorn wurde keine Nachricht hinterlassen

Der Verursacher hinterließ nach Angaben der Polizei an dem beschädigten VW keine Nachricht, entfernte sich und verständigte auch nicht die Polizei. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn zu melden. Die Dienststelle ist unter der Telefonnummer 07309/96550 erreichbar. (AZ)

