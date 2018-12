11:54 Uhr

Unbekannter greift junger Frau an die Brüste

In Erkheim ist eine Frau sexuell belästigt worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstag, 22. Dezember, in Erkheim eine junge Frau sexuell belästigt. Nach Angaben der Polizei fasste er dem Opfer gegen 16 Uhr über dem Mantel mit beiden Händen an die Brust. Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Färberstraße/Schäferstraße. Die Frau wurde dabei nicht verletzt. Sie erstattete am Samstagabend Anzeige bei der Polizei, die nun nach Zeugen sucht.

Polizei sucht Zeugen einer sexuellen Belästigung in Erkheim

Der gesuchte Mann wird als dunkelhäutig, etwa 20 bis 30 Jahre alt und 160 bis 170 cm groß beschrieben. Nach Angaben der Frau hat er eine kräftige Statur, kurze schwarze Haare und war mit einer grün/grau gemusterten Jogginghose und einem orangefarbenen, kurzärmeligen Oberteil mit Schriftzug bekleidet. Zeugen können sich bei der Polizei Mindelheim unter der Rufnummer 08261/7685-0 melden. (az)

