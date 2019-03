16:30 Uhr

Unbekannter klaut Handy in Gaststätte in Illertissen

Ein bislang Unbekannter hat einer Frau am Sonntagabend einer Gaststätte an der Färberstraße in Illertissen ihr Handy gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang Unbekannter hat einer Frau am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr in einer Gaststätte an der Färberstraße in Illertissen ihr Handy gestohlen. Während die 22-Jährige zum Rauchen vor die Tür ging, hatte sie das Smartphone auf dem Tisch liegen gelassen. Als sie zurückkehrte, war das Handy verschwunden.

Die Polizei kontrollierte anschließend die anwesenden Gäste und stellte deren Personalien sicher. Das Smartphone fanden die Beamten dabei aber nicht. Der Beuteschaden wird laut Polizei auf 900 Euro geschätzt. (az)

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen.

