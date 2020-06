vor 36 Min.

Unbekannter lockert Radmuttern an Auto

Ein Unbekannter hat sich an den Rädern am Fahrzeug eines Illertissers zu schaffen gemacht.

Zweimal innerhalb kurzer Zeit hat sich der Täter am Fahrzeug eines Illertissers zu schaffen gemacht. Nun sucht die Polizei Zeugen dieser Sabotage.

Ein unbekannter Täter hat innerhalb kurzer Zeit zweimal die Radmuttern am Auto eines Illertissers gelockert. Das letzte Mal war der Täter zwischen Mittwoch, 10. Juni, 09.30 Uhr, und Montag, 15. Juni, 10.30 Uhr, am Werk. Das Fahrzeug, ein Alfa Romeo, war zur fraglichen Zeit zumeist vor einem Wohnanwesen in der Franz-Eugen-Huber-Straße in Illertissen geparkt.

Die Hintergründe und auch ein Tatmotiv sind bislang völlig unklar. Nachdem dies der zweite Vorfall innerhalb kürzester Zeit war, erstattete die Geschädigte eine Anzeige bei der Polizei. Der Geschädigte bemerkte den Umstand während der Fahrt noch rechtzeitig, sodass es zu keiner gefährlichen Situation kam.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter 07303/9651-0 entgegen. (az)

