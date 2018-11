29.11.2018

Unbekannter rammt Auto und fährt weiter

In Vöhringen wurde ein Auto beschädigt.

In Vöhringen ist in der Nacht auf Dienstag ein geparktes Auto beschädigt worden. Der Unfallverursacher floh daraufhin.

Ein Auto ist in der Nacht von Montag auf Dienstag in Vöhringen beschädigt worden. Der Unfallverursacher kümmerte sich laut Bericht der Polizei nicht um den Schaden und fuhr weg. Das graue Fahrzeug der Marke Hyundai war in der Vöhlinstraße geparkt, als es, vermutlich beim Rangieren, gerammt wurde. Der Sachschaden beträgt 2500 Euro. (az)

