Unbekannter rammt Gartenzaun in Altenstadt

Ein Gartenzaun ist in Altenstadt beschädigt worden. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise entgegen.

Die Polizei berichtet von einer Unfallflucht in Altenstadt. Demnach wurde am Montagnachmittag zwischen 12.55 und 14.30 Uhr in der Bayernstraße der Gartenzaun eines Wohnanwesens angefahren. Die Beamten gehen davon aus, dass jemand diesen beim Rangieren mit einem Fahrzeug beschädigt hat. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/9651-0 entgegen. (AZ)

Lesen Sie auch: