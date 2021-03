13:42 Uhr

Unbekannter richten Schaden an Vereinsheim in Altenstadt an

Ein Unbekannter hat in der Zeit von Freitag, 19.15 Uhr, bis Samstag, 10 Uhr, beim Schützenheim in Altenstadt einen Rollladen mit einem bisher unbekannten Gegenstand durchstoßen und eine Fensterscheibe des Vereinsheims beschädigt. An dem Gebäude in der Oberbalzheimer Straße entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Die Polizei bittet etwaige Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)

