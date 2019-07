11:00 Uhr

Unbekannter schlägt auf geparktes Auto ein

An der Illertisser Bräuhausstraße ist am Wochenende ein geparktes Auto mutwillig beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

An der Illertisser Bräuhausstraße ist am Wochenende ein geparktes Auto mutwillig beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

An der Illertisser Bräuhausstraße ist am Wochenende ein geparktes Auto mutwillig beschädigt worden. Ein Unbekannter schlug in der Nacht auf Sonntag an einem schwarzen VW Polo ein Rücklicht ein und zerkratzte den Lack.

Auto beschädigt: Illertisser Polizei sucht Zeugen

Laut Polizeibericht wird der Schaden auf rund 1000 Euro geschätzt.

Kontakt: Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen.

Weiteres aus dem Blaulicht-Report:

Autofahrerin prallt mit Motorradfahrer in Vöhringen zusammen

Ein 20-Jähriger schlägt in Bellenberg seinen Freund bewusstlos

Polizei kontrolliert betrunkene Radfahrer

Themen Folgen