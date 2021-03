Unbekannter schneidet Planen an Lastwagen auf

Die Polizei berichtet von einer Sachbeschädigung in Illertissen. Ein Unbekannter machte sich an Lastwagen zu schaffen.

Am Wochenende hat sich ein bislang unbekannter Täter in der Pionierstraße in Illertissen an zwei Lastwagen zu schaffen gemacht. Die Fahrzeuge standen auf einem frei zugänglichen Firmenparkplatz. Der Täter schlitzte die Planen der Lkw mit jeweils zwei Schnitten beidseitig auf. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 10.000 Euro. Hinweise nimmt die Inspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)

