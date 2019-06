vor 37 Min.

Unbekannter stiehlt BMW-Teile

Ein Unbekannter hat sich an einem alten Fahrzeug zu schaffen gemacht - und eine Zierleiste entwendet.

In Altenstadt hat sich ein Unbekannter an einem abgestellten, älteren, blauen BMW zu schaffen gemacht. Nach Angaben der Polizei wurde von dem Wagen – zwischen 25. und 31. Mai – eine schwarze Zierleiste mit Parksensoren entwendet, die am Heckstoßfänger angebracht war. Lesen Sie auch: Video: Gas-Leck hält Einsatzkräfte in Au auf Trab

Der Schaden wird auf bis zu 1000 Euro geschätzt

Das Fahrzeug stand am Unteren Mühlesbergweg. Der Schaden wird auf bis zu 1000 Euro geschätzt. (az)

Hinweise: Zeugen können sich unter Telefon 07303/96510 melden.

