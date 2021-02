vor 47 Min.

Unbekannter stiehlt Fahrrad aus einer Illertisser Tiefgarage

Wegen Bauarbeiten ist eine Tiefgarage in Illertissen leicht zugänglich. Das nutzt ein Fahrraddieb schamlos aus.

Ein bislang unbekannter Fahrraddieb hat in der Nacht zum Samstag zwischen 19 und 8 Uhr morgens zugeschlagen. Er klaute ein versperrtes Fahrrad aus einer Tiefgarage in der Straße Oberer Graben in Illertissen. Das teilt die Polizei mit. Da an der Tiefgarage derzeit Bauarbeiten stattfinden, konnte sich der Täter leicht Zutritt verschaffen. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Scott/Sub Cross Men, Hardtail in den Farben Grau und Orange. Außerdem wurden eine schwarze Satteltasche der Marke Scott sowie eine Handluftpumpe, die am Rad angebracht war, gestohlen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum oben beschriebenen Fahrrad machen können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 melden. (AZ)

