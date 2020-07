vor 49 Min.

Unbekannter stiehlt Futtermischwagen - kommt aber nicht allzu weit

Auf eine ungewöhnliche Beute hatte es offenbar ein Dieb in Osterberg abgesehen: einen Futtermischwagen.

Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Dienstag um Mitternacht und Mittwochmorgen einen Futtermischwagen gestohlen. Der landwirtschaftliche Anhänger war nach Angaben der Polizei im Bereich einer Feldscheune an der Babenhauser Straße in Osterberg abgestellt. Der Diebstahl fiel erst auf, als die Tochter des Eigentümers den Wagen an einer Bushaltestelle an der Obenhauser Straße in Buch entdeckte. Der Anhänger hatte offensichtlich eine Panne und war deshalb zurückgelassen worden.

Dieb dürfte Lärm gemacht haben

Der Beuteschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Der Sachschaden ist noch unklar. Der Anhänger wurde augenscheinlich über einen längeren Zeitraum hinweg nur auf der Felge fortbewegt. Das Metall hinterließ Spuren im Asphalt. Insbesondere kurz vor dem Stopp dürfte deshalb „eine nicht unerhebliche Geräuschentwicklung“ entstanden sein, vermutet die Polizei. (az)

Hinweise: Die Polizei Illertissen sucht Zeugen. Sie nimmt Hinweise unter Telefon 07303/9651-0 entgegen.

