20.12.2019

Unbekannter stiehlt Gewehrmunition

In Altenstadt sind sechs Pakete verschwunden

Ein Unbekannter hat in Altenstadt eine Paketlieferung voll mit Schrotpatronen und Gewehrmunition entwendet. Wie die Polizei mitteilt, stahl der Täter die Pakete aus dem Hofraum eines Ladengeschäftes in der Memminger Straße in Altenstadt. Insgesamt sechs Pakete waren dort zuvor von einem Lieferanten abgelegt worden. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Samstag, 23. November, gegen 13.30 Uhr und Montag, 25. November, gegen 8 Uhr.

Der Beuteschaden kann nach Angaben der Polizei noch nicht beziffert werden. Zumindest in Teilen der Pakete befanden sich Schrotpatronen und Gewehrmunition. Zur genauen Stückzahl sind ebenfalls noch keine Angaben möglich, teilen die Beamten mit. Die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben keine Verstöße des Versenders gegen die Kennzeichnungs- oder Liefermodalitäten im Zusammenhang mit der verschickten Munition. Der Lieferant hingegen hätte die Pakete nicht einfach im Hofraum ablegen und unbewacht zurücklassen dürfen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. (az)

Zeugen, die etwas zu dem Diebstahl sagen können, sollten sich bei der Polizei Illertissen unter 07303/96510 melden.

Themen folgen