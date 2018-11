17:15 Uhr

Unbekannter stiehlt Handy aus Umkleidekabine

In Illertissen wurde am Mittwoch ein Handy gestohlen.

Der Dieb schlug abends in einer Turnhalle in der Dietenheimer Straße zu. Gefunden wurde er bisher nicht.

In Illertissen ist am Mittwoch ein Handy gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, nahm ein noch Unbekannter zwischen 19 und 20.45 Uhr das Gerät aus einer Umkleidekabine einer Turnhalle in der Dietenheimer Straße. Dabei entstand ein Schaden von 300 Euro. (az)

