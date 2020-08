12:21 Uhr

Unbekannter stiehlt Handy aus einem Wohnmobil in Vöhringen

Ein Dieb hatte in Vöhringen bei einem Wohnmobil leichtes Spiel. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagabend ein Mobiltelefon aus einem Wohnmobil gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, befand sich das Fahrzeug in der Robert-Bosch-Straße in Vöhringen. Dort griff gegen 22 Uhr ein unbekannter Mann in das geöffnete Seitenfenster und entwendete das Handy, das dort lag. Der Täter hatte aus Sicht der Polizei somit relativ leichtes Spiel.

Der Fahrer des Wohnmobils bemerkte den Dieb zwar noch beim Weglaufen. Dieser konnte jedoch unerkannt entkommen. Der Dieb ist der Beschreibung zufolge etwa 1,80 Meter groß, schlank, dunkelhäutig und hat kurze krause Haare. Zum Tatzeitpunkt trug der Mann eine kurze blaue Sporthose und ein weißes Tanktop.

Die Polizeiinspektion Illertissen bittet um Hinweise unter der Nummer 07303/96510. (az)

