Unbekannter stiehlt in Altenstadt Geld aus Portemonnaie

Die Polizei berichtet von einem Diebstahl in Altenstadt. Ein Unbekannter hat Geld aus einer Geldbörse genommen, die ein Frau verloren hat.

Ein bislang unbekannter Dieb hat Geld aus einem Portemonnaie gestohlen, das eine Frau zuvor verloren hatte. Laut Polizei war die 59-Jährige am Donnerstagmittag im Supermarkt am Marktplatz in Altenstadt beim Einkaufen. Nach dem Zahlen an der Kasse verlor die Frau ihre Geldbörse. Diesen Umstand bemerkte sie wenig später und begab sich zurück in den Supermarkt.

Geldbeutel wurde in Altenstadter Supermarkt leer abgegeben

Dort war das Portemonnaie von einem unbekannten Mann an der Kasse als Fundsache abgegeben worden. Als die 59-Jährige den Inhalt der Geldbörse überprüfte, musste sie feststellen, dass das Bargeld in Höhe einer zweistelligen Summe nicht mehr darin war. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 07303/9651-0 entgegen. (AZ)

