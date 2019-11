vor 39 Min.

Unbekannter stiehlt versperrtes Fahrrad am Illertisser Bahnhof

Ein Fahrrad im Wert von 200 Euro wurde am Illertisser Bahnhof entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 7 Uhr und 16.20 Uhr ein versperrtes Fahrrad am Bahnhof in Illertissen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, war das grau-grüne Cross Bike der Marke Bulls am Fahrradständer östlich der Bahnlinie abgestellt und mit einem Spiralschloss gesichert.

Der Beuteschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen.

