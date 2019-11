vor 41 Min.

Unbekannter verursacht Auffahrunfall und macht sich aus dem Staub

Ein bislang unbekannter Fahrer ist auf das Auto einer 39-Jährigen aufgefahren. Sie bemerkte den Schaden erst später. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am frühen Dienstagabend gegen 17.20 Uhr einen Auffahrunfall verursacht. Er war in der Ulmer Straße in Illertissen unterwegs, als er an der Kreuzung zur Siemensstraße von hinten auf das Auto einer 39-Jährigen auffuhr. Wie die Polizei mitteilt, entstand am Auto der Frau ein Schaden von geschätzten 1000 Euro.

Die Fahrerin realisierte zunächst nicht, dass es zu einem Unfall gekommen war. Den Schaden bemerkte sie erst später fest. Der Unfallverursacher war nach dem Vorfall abgebogen und in Richtung Betlinshausen davongefahren. Weitere Angaben konnte die 39-Jährige nicht machen. (az)

Zeugen zu dem Unfall können sich bei der Polizei Illertissen unter 07303/96510 melden.

