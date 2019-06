vor 54 Min.

Unbekannter will in Illertissen Baucontainer aufbrechen

Ein Unbekannter hat versucht, einen Baucontainer in der Illertisser Von-Helmholz-Straße aufzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter hat versucht, einen Baucontainer in Illertissen aufzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Wochenende an der Von-Helmholz-Straße. Neben der Tür wurde auch eine Fensterscheibe beschädigt. Der Unbekannte gelangte allerdings nicht in das Innere des Containers. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 1000 Euro. (az)

Kontakt: Hinweise Zeugen können sich unter Telefon 07303/96510 melden.

