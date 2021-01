10:13 Uhr

Unbekannter wirft Fensterscheiben eines Bienenhauses in Illereichen ein

Die Polizeiinspektion Illertissen sucht nach einem Fall von Vandalismus in Illereichen Zeugen. Eine Wildkamera könnte ebenfalls Hinweise liefern.

Die Illertisser Polizei ermittelt nach einem Fall von Vandalismus an einem Bienenhaus in Illereichen. Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 19 Uhr, wurden in der vergangenen Woche mehrere Fensterscheiben eines Bienenhauses in der Marktstraße in Illereichen eingeworfen.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 250 Euro

Dabei richtete der bislang unbekannte Täter dem Polizeibericht zufolge einen Schaden in Höhe von etwa 250 Euro an. Eine Auswertung der Wildkamera, die im Umfeld des Bienenhauses montiert ist, wird veranlasst. (az)

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Illertissen in Verbindung zu setzen. Sie hat die Rufnummer 07303/9651-0.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen