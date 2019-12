vor 28 Min.

Unbekannter wirft Flasche gegen Schulfenster in Illertissen

Ein unbekannter Täter hat eine Flasche gegen ein Fenster im Schulzentrum in Illertissen geworfen. Währenddessen befanden sich Lehrer im Raum.

Wütend auf die Schule oder einfach nur Zerstörungsdrang? Was einen bislang unbekannten Täter antrieb, darüber lässt sich nur spekulieren. Fest steht: am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr hat ein Unbekannter eine Flasche gegen die Fensterscheibe eines Lehrerzimmers am Schulzentrum in der Dietenheimer Straße in Illertissen geworfen.

Schaden beläuft sich auf 700 Euro

Wie die Polizei mitteilt, ging die Glasscheibe zu Bruch. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro. Zur Zeit des Angriffs hielten sich im Rahmen einer Veranstaltung Lehrer in dem Raum auf. Allerdings wurde bei dem Vorfall niemand gefährdet. Bislang gibt es keine Hinweise auf den oder die Täter. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen.

