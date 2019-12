17:00 Uhr

Unbekannter zerkratzt Auto in Vöhringen: 10.000 Euro Schaden

Weil ein Unbekannter ein Auto in Vöhringen massiv zerkratzt hat, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht auf Sonntag ein Auto in der Blumenstraße in Vöhringen mutwillig beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Lack mit einem spitzen Gegenstand massiv zerkratzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von geschätzten 10 000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen.

