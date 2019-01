20:10 Uhr

Unbekannter zerkratzt geparkten Mercedes

In den vergangenen Tagen hat ein Vandale sich an einem geparkten Mercedes in Illertissen ausgetobt. Die Polizei ermittelt.

Ein Unbekannter hatte es in den vergangenen Tagen auf einen geparkten Mercedes in Illertissen abgesehen: Wie die Polizei meldet, war der Wagen vom 31. Dezember bis zum 3. Januar in der Werkstraße abgestellt. In diesem Zeitraum wurde die Fahrertür zerkratzt.

Tür von Mercedes zerkratzt: 1000 Euro Schaden

Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise auf einen Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (az)

Themen Folgen