vor 23 Min.

Unbekannter zersticht Autoreifen in Kellmünz

Der Täter hat sich alle vier Reifen eines Autos vorgenommen und mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am vergangenen Wochenende hat ein bislang unbekannter Täter in der Altwasserstraße in Kellmünz ein geparktes Auto mutwillig beschädigt. Der Täter zerstach mit einem spitzen Werkzeug alle vier Reifen des Fahrzeugs. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 500 Euro.

Zeugen gesucht: Wer hat in Kellmünz etwas Auffälliges bemerkt?

Wer am Wochenende in der betroffenen Straße etwas Verdächtiges bemerkt hat, soll sich an die Polizei in Illertissen wenden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen genommen.

Lesen Sie aus dem Polizeibericht außerdem:

Themen Folgen