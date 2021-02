vor 4 Min.

Unbeteiligter stört in Dietenheim bei einer Polizeikontrolle

Die Polizei wollte in Dietenheim einen betrunkenen Autofahrer kontrollieren. Dabei wurden die Beamten von einem anderen Mann gestört.

Die Polizei wollte in Dietenheim einen alkoholisierten Autofahrer kontrollieren. Das fand ein 36-Jähriger offenbar nicht gut.

Eine 36-Jähriger hat sich am Mittwochnachmittag in Dietenheim eine Strafanzeige eingehandelt. Gegen 15.30 Uhr hatte die Polizei in der Königstraße eine Kontrollstelle eingerichtet. Als die Beamten dort einen alkoholisierten Mercedes-Fahrer kontrollierten, mischte sich der 36-Jährige einfach ein.

Polizeikontrolle: 36-Jähriger mischt sich ein

Trotz mehrfacher Aufforderungen hörte der Mann nicht damit auf, weshalb die Polizei seine Personalien feststellen wollte. Auch seinen Ausweis wollte der Mann nicht zeigen und ging weg. Ein Polizist folgte ihm jedoch und durchsuchte ihn nach seinem Ausweis. Dabei soll sich der Mann widersetzt haben. Ihn erwarten jetzt Anzeigen wegen Störung einer Amtshandlung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Der Mercedes-Fahrer kam übrigens auch nicht so einfach davon: Er habe eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben müssen, so die Polizei. Der Mann wird ebenfalls angezeigt. (AZ)

