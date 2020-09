vor 35 Min.

Unerwarteter Geldsegen für Illerzeller Corona-Helfer

Plus Der Helferkreis Illerzell bekommt 4400 Euro vom Freistaat Bayern – nur wofür er das Geld ausgeben soll, ist nicht ganz klar.

Von Franziska Wolfinger

Wenn man der Coronakrise etwas Positives abgewinnen möchte, dann dass sie zumindest zeitweise in vielen Menschen das Beste zum Vorschein brachte. Als die Ausgangsbeschränkungen am schärfsten waren, haben sich überall in ganz Deutschland in kürzester Zeit Ehrenamtliche zusammengefunden – auch in Vöhringen und den Ortsteilen. Unter dem Namen Helferkreis Illerzell waren rund 40 Freiwillige tätig. Nun sieht sich der Helferkreis einem äußerst seltenen Problem ausgesetzt: Zu viel Geld.

Was steckt dahinter: Der Freistaat Bayern hat im Zuge der Coronakrise Gelder für die Helferkreise bereit gestellt. Je nach Einwohnerzahl stehen den Kommunen verschiedene Beträge zur Verfügung, die sie nun weiter verteilen. Vöhringen bekommt 4400 Euro und nachdem der Helferkreis Illerzell als einzige Gruppe den entsprechenden Antrag gestellt hatte, geht das ganze Geld an ihn.

Es sind nicht nur Illerzeller im Helferkreis Illerzell

Hinter dem Helferkreis Illerzell stecken, auch wenn er Illerzell im Namen trägt, nicht nur Einwohner des Ortsteils. Die Initiative für die Gruppe ging damals von Jürgen Lackner, Stadtrat und Vorsitzender des Sportvereins Illerzell, und Simone Skrybeck aus. Schnell wurde daraus mehr, erzählt Lackner. Über den SC Vöhringen kamen noch mehr Leute zu der Gruppe hinzu. Auch bei der Stadt Vöhringen gab es eine Ansprechpartnerin. Über eine WhatsAppgruppe koordinierten Lackner und Skrybeck die Helfer. „Wer Unterstützung brauchte, hat bei uns angerufen, wir haben das in die Gruppe gestellt und ruckzuck hatte sich jemand gefunden, der den Job übernimmt“, berichtet Lackner. Während langsam wieder Alltag einkehrte, ging für die Ehrenamtlichen die Arbeit weiter, in Einzelfällen sogar bis heute.

Die Freiwilligen unterstützten die Menschen, die wegen einer behördlich auferlegten Quarantäne oder weil sie einer Risikogruppe angehörten, ihre Wohnungen nicht verlassen sollten, bei diversen Dingen. Vom Wocheneinkauf über Besorgungen bei der Apotheke bis zum Gassigehen war alles dabei. Als Stadtrat war Lackner auch in der Sitzung des Hauptausschusses dabei, in der beschlossen wurde, dass den Illerzeller Ehrenamtlichen dieser unerwartete Geldsegen zuteilwird. Schon in der Sitzung erklärte er, dass man gar nicht so recht wisse, wofür man die 4400 Euro ausgeben solle. „Keinem der Helfer ging es ums Geld“, erklärt Lackner. Er wolle nun als Erstes in der Gruppe anfragen, wer denn welche Unkosten hatte. Aber selbst wenn das verteilt ist, bleibt wohl noch einiges übrig.

Der Helferkreis steht auch künftig bereit

Fest steht für Lackner aber: Sollte es wieder zu einem Lockdown kommen, steht der Helferkreis nach wie vor bereit. Rückblickend spricht er den Freiwilligen seinen Respekt aus, dafür, dass so schnell so viele dabei waren und dafür, dass sie sich engagiert hatten, obwohl damals noch niemand so genau einschätzen konnte, wie gefährlich dieses neue Virus tatsächlich ist. Der Helferkreis, in dem am Ende auch Personen aus Bellenberg und Senden mit dabei waren, zeigt für Lackner auch, wie gut das Miteinander in den Vereinen eigentlich funktioniert.

Neben den 4400 Euro für die ehrenamtliche Corona-Hilfe hatte die Stadt Vöhringen auch die Aufgabe, Corona-Zuschüsse an die Vereine zu verteilen. Rund 27000 Euro stellen Stadt und Landkreis zur Verfügung. Diskussionen gab es im Vöhringer Hauptausschuss darüber, ob das Geld fair an die Vereine verteilt wurde. Beschlossen wurde dann, dass die 19 Gruppen, die einen Antrag gestellt hatten, einen Anteil entsprechend ihren selbst genannten Einnahmeausfällen bekommen. Der Betrag ist nach oben und unten gedeckelt.

