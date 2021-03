15:56 Uhr

Unfälle bei Illertissen: Es kracht acht Mal in einer halben Stunde

Am Sonntag ist es auf der Autobahn A7 bei Illertissen zu zahlreichen Unfällen gekommen.

Am Sonntagvormittag kam es auf der A7 bei Illertissen innerhalb von kurzer Zeit zu acht Unfällen. Die Hauptgründe: starker Schneefall und überhöhte Geschwindigkeit.

Unfallserie auf der A7: Insgesamt acht Mal hat es am Sonntagvormittag innerhalb von 30 Minuten bei Illertissen gekracht. Nach Polizeiangaben war eine nicht an den starken Schneefall und die schneebedeckte Fahrbahn angepasste Geschwindigkeit der Hauptgrund für die Zusammenstöße.

86-Jähriger fährt auf verunfalltes Auto in Illertissen auf

Zunächst kam es innerhalb von nur zehn Minuten an der Autobahnanschlussstelle Illertissen in Fahrtrichtung Memmingen zu vier Unfällen. Kurz hintereinander verloren drei Autofahrer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge, kamen ins Schleudern und kollidierten mit einem anderen Auto oder der Leitplanke. Wie die Polizei mitteilt, blieben die Autos entweder auf dem Pannenstreifen oder auf dem Ausfädelungsstreifen der Anschlussstelle stehen.

Der vierte Unfall ereignete sich, als ein 86-Jähriger in ein auf dem Seitenstreifen stehendes, bereits verunfalltes Fahrzeug fuhr. Laut Polizei war das Auto zum Zeitpunkt der Kollision bereits leer und wurde durch den Aufprall auf das Ausfahrtschild geschoben. Der 86-Jährige verletzte sich leicht und musste ins Krankenhaus Weißenhorn gebracht werden. Bei den Zusammenstößen zuvor verletzte sich niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden der vier Unfälle auf insgesamt 34.000 Euro. Die Feuerwehren aus Senden und Weißenhorn sicherten die Unfallstelle und sperrten die Anschlussstelle in Richtung Memmingen ab.

Vier Autos kommen von der A7 ab

In der entgegengesetzten Fahrtrichtung kam es auf Höhe von Jedesheim zu vier weiteren Unfällen. Wie die Polizei berichtet, kam zunächst ein 28-Jähriger nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach den Wildschutzzaun. Nur wenige Minuten später verlor ein 45-Jähriger die Kontrolle über sein Auto, kam an der gleichen Stelle von der Autobahn ab und kollidierte mit dem zuvor verunfallten Fahrzeug. Der 28-Jährige befand sich zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes aber bereits nicht mehr in seinem Auto.

Zwei weitere Fahrzeuge landeten wiederum nur kurze Zeit später ebenfalls im Grünstreifen neben der A7. In allen vier Fällen wurde niemand verletzt. Die Fahrzeuge wurden von einem Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden wird von den Beamten auf ungefähr 17.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Altenstadt sicherte die Unfallstelle in Richtung Ulm ab. Gegen alle acht Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen