Unfall: A7 in Richtung Vöhringen momentan gesperrt

Nach einem Zusammenstoß am Mittwochvormittag ist die A7 zwischen Illertissen und Vöhringen dicht. Wir halte euch auf dem Laufenden.

Mehrere Fahrzeuge sind am Mittwochmorgen auf der A7 zwischen Illertissen und Vöhringen zusammengestoßen. Ob dabei Menschen verletzt wurden, ist momentan noch unklar. Augenscheinlich hat sich mindestens ein Fahrzeug überschlagen. Mehrere Rettungs- und Einsatzkräfte sind vor Ort. Es gibt einen kilometerlangten Stau. Aktuell ist die Autobahn in Richtung Vöhringen gesperrt. Ortskundige sollten den Teilabschnitt nach Möglichkeit umfahren. Die Helfer appellieren an die Verkehrsteilnehmer, in dem fraglichen Abschnitt eine Rettungsgasse zu bilden. Weiteres in Kürze. (caj)