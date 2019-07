09:30 Uhr

Unfall: Auf der A7 bei Vöhringen hat es gekracht

Dieses Auto ist am Dienstagvormittag in einen Lastwagen gekracht und hat einen langen Stau verursacht.

Nach einem Unfall auf der Autobahn A7 hat sich der Verkehr bis nach Illertissen gestaut. Verletzt wurde niemand.

Am Dienstagvormittag hat es auf der A7 bei Vöhringen gekracht. Nach ersten Erkenntnissen ist der Fahrer eines blauen Skodas auf Höhe Vöhringen in Fahrtrichtung Norden in einen Lastwagen gefahren. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Stau: Autobahn war halbseitig

Allerdings staute sich der Verkehr bis nach Illertissen, wie eine Augenzeugin berichtete. Die Strecke war eine Zeit lang halbseitig blockiert. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz. (az/wis)

