14:47 Uhr

Unfall: Auto bleibt an Kranfahrzeug hängen

Ein missglückter Überholvorgang hat am Mittwochmorgen in Au einen hohen Sachschaden verursacht: Ein Autofahrer wollte gegen 8 Uhr ein Kranfahrzeug überholen, blieb an jenem aber hängen.

Ein missglückter Überholvorgang hat am Mittwochmorgen in Au einen hohen Sachschaden verursacht: Ein Autofahrer wollte gegen 8 Uhr ein Kranfahrzeug überholen, blieb an jenem aber hängen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Wie die Polizei mitteilt, bog der Fahrer des Kranwagens von der Dorfstraße nach rechts in eine Seitenstraße ein und stoppte deshalb kurzzeitig. Der Mann am Steuer eines nachfolgenden Kombis wollte links an dem Kran vorbeifahren streifte diesen. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf rund 21000Euro. (az)

Polizei sucht beschädigtes Fahrzeug und Unbekannter entsorgt 30 Tiefkühlhähnchen auf Parkplatz.



