vor 35 Min.

Unfall: Auto schleudert in Parkplatz an der A7

Aquaplaning hat an der A7 bei Memmingen zu einem folgenschweren Unfall geführt.

Aquaplaning hat am Montagabend zu einem folgenschweren Unfall an der A7 nahe Memmingen geführt. Ein Mann wurde schwer verletzt.

Gegen 20 Uhr fuhr ein 23-Jähriger auf der Autobahn in Richtung Füssen, als er auf Höhe des Parkplatzes Aumühle-West ins Rutschen geriet und nach rechts von der Straße abkam. Nach Angaben der Autobahnpolizei Memmingen schleuderte der Fahrer mit seinem Auto in den Parkplatz, prallte dort gegen eine Leitplanke und anschließend in einen geparkten Wagen. Dieser wurde in einen Kleintransporter geschoben, welcher wiederum das Heck eines vor ihm geparkten Sattelaufliegers touchierte.

Der Fahrer des unfallverursachenden Autos wurde mit schweren Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 13.000 Euro. Die Feuerwehr Erolzheim sperrte den Parkplatz für mehrere Stunden. Die beteiligten Autos und der Transporter wurden abgeschleppt. (az)

