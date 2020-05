vor 43 Min.

Unfall: Autofahrer übersieht Radler

In Illertissen stürzte ein 79-Jähriger vom Rad. Eine Autofahrer hatte ihm die Vorfahrt genommen.

In Illertissen stürzte ein 79-Jähriger vom Rad. Eine Autofahrer hatte ihm die Vorfahrt genommen.

Am Dienstagnachmittag ist es in Illertissen zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer gekommen. Das berichtet die Polizei. Der 52-jährige Autofahrer wollte von der Robert-Bosch-Straße in die Josef-Henle-Straße einbiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer und es kam zur Kollision.

Bei dem daraus resultierenden Sturz zog sich der 79-jährige Fahrradfahrer mittel schwere Verletzungen zu. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 1000 Euro. Gegen den 52-jährigen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (az)

Themen folgen