Unfall: Beim Rückwärtsfahren übersieht ein Senior einen Mann

Unfall in Dietenheim: Autofahrer fährt Senior an.

Der Fahrer streift eine Mülltonne. Als er nach dem Schaden schaut, bemerkt er, dass er wohl auch einen Mann angefahren hat.

Ein 78-jähriger Fußgänger ist bei einem Unfall in Dietenheim leicht verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Gegen 16 Uhr fuhr ein Senior mit seinem Auto rückwärts und streifte dabei eine Mülltonne. Als der Mann ausstieg und nachzuschauen, ob ein Schaden entstanden war, entdeckte er einen 78-Jährigen, der neben der Tonne am Boden lag. Dieser Mann war leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang. (az)

