Unfall: E-Bike-Fahrer stößt mit Auto zusammen

Weil er die Vorfahrtsregeln nicht beachtete, verursachte ein Fahrradfahrer einen Zusammenstoß.

Ein 81 Jahre alter Mann, der mit seinem E-Bike unterwegs gewesen ist, hat sich am Montagabend bei einem Unfall in Buch verletzt. Nach Polizeiangaben fuhr der Mann auf der Bürgermeister-Graf-Straße in westlicher Richtung und wollte auf der abknickenden Vorfahrtsstraße geradeaus weiterfahren. Dabei übersah er ein Auto, das die Straße querte und Vorfahrt hatte. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der Radfahrer zog sich bei dem daraus resultierenden Sturz leichte Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden, der bei dem Unfall entstand, beläuft sich nach Angaben der Polizei auf 3100 Euro. (az)

