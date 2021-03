vor 2 Min.

Unfall: Lastwagen streifen sich bei Dietenheim

Ein Unfall zwischen zwei Lastwagen hat sich am Mittwoch nahe Dietenheim ereignet. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Zu einem Unfall zwischen zwei sich begegnenden Lastwagen ist es am Mittwoch bei Dietenheim gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhren ein 50-Jähriger und ein 60-Jähriger gegen 6.15 Uhr mit ihren Lkws auf der Landesstraße 1268. An einer engen Stelle schrammten sie mit ihren Fahrzeugfronten aneinander vorbei. Verletzte gab es bei dem Unfall nicht. Die Lkws blieben fahrbereit. Dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. (AZ)

