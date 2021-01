vor 53 Min.

Unfall: Wieder verliert ein Lkw Eisplatten

Diesmal traf es eine junge Autofahrerin: Im Kreisverkehr bei der Autobahn-Anschlussstelle Illertissen verliert ein Lastwagen Eisplatten. Die Polizei ermittelt.

Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr, war eine 19-Jährige mit ihrem Auto auf der Staatsstraße 2018 bei Illertissen in westlicher Richtung unterwegs. Am Kreisverkehr im Bereich der Autobahnanschlussstelle der A7 bog ein Sattelzug vor der Frau ein. Dabei verlor der Lastwagen vom Aufbau mehrere Eisplatten, welche auf der Windschutzscheibe des Autos landeten, so die Polizei. Hierdurch entstand ein Sachschaden von geschätzten 500 Euro.

Eisplatten fallen auf Auto: Unfallverursacher fährt davon

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Er hatte von dem Vorfall sehr wahrscheinlich nichts mitbekommen, vermutet die Polizei. Die Autofahrerin notierte sich das amtliche Kennzeichen des Sattelaufliegers und verständigte die Polizei. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern derzeit noch an. Es wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

