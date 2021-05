Unfall an der A7 bei Altenstadt: Auto prallt gegen Baum

Ein schwerer Unfall hat sich am Freitagabend an der A7 bei Altenstadt ereignet.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitag um kurz vor 19.30 Uhr an der A7 bei Altenstadt ereignet. Ein Mann wurde dabei verletzt. Den entstandenen Sachschaden gibt die Autobahnpolizei mit rund 7000 Euro an.

Wie die Polizei berichtet, war ein 48-Jähriger mit seinem Auto in Richtung Süden unterwegs und wollte vermutlich an der Ausfahrt die Autobahn verlassen. Auf regennasser Fahrbahn verlor er in der Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es schleuderte über das Grasdreieck zwischen der Aus- und Einfahrtskurve und prallte dort frontal gegen einen Baum.

Unfall an der A7: Fahrer wird ins Krankenhaus gebracht

Der Fahrer konnte sich laut Polizei noch selbstständig aus dem total beschädigten Auto befreien, musste dann aber nach der Erstversorgung durch den Notarzt und Rettungsdienst mit diversen Frakturen und Quetschungen ins Klinikum Memmingen eingeliefert werden.

Die Feuerwehr Illertissen, deren Aktive gerade dabei waren, am Gerätehaus ihre Fahrzeuge nach dem Brandeinsatz in Waldreichenbach zu reinigen und wieder einsatzbereit zu machen, wurde zur technischen Hilfeleistung alarmiert. Denn zunächst war angenommen worden, dass sich der Unfall noch auf der Autobahn vor der Ausfahrt ereignet hatte. Die Ausfahrtspur wurde für die Unfallaufnahme und die Fahrzeugbergung eine Stunde lang gesperrt.

