Unfall auf A7: Wohnmobil drängt Auto an die Schutzplanke

Ein Fehler beim Überholen hat auf der Autobahn A7 bei Kirchdorf an der Iller zu einem Unfall geführt.

Ein Wohnmobil und ein Auto sind am Dienstagabend auf der A7 auf Höhe Kirchdorf an der Iller zusammengestoßen. Gegen 21 Uhr war eine 53-jährige Wohnmobilfahrerin auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Füssen unterwegs, als sie zum Überholen ansetzte. Hierbei übersah sie laut Polizei ein links neben ihr fahrendes Auto, in dem ein 57-Jähriger saß. Der versuchte noch, nach links auszuweichen. Da sich das Wohnmobil aber bereits zu zwei Dritteln auf dem linken Fahrstreifen befand, konnte der Autofahrer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Sein Wagen wurde an die Mittelschutzplanke gedrängt.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 13.000 Euro. (az)

