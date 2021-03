vor 17 Min.

Unfall auf der A7: Autofahrer übersieht beim Spurwechsel anderen Wagen

An der Anschlussstelle Berkheim sind auf der A7 am Montag zwei Autos zusammengestoßen.

Ein Mann fährt bei Heimertingen auf die A7 und wechselt auf die Überholspur. Eine herannahende Autofahrerin kann nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Bei einem Unfall an der Anschlussstelle Berkheim der A7 ist am Montagvormittag ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 2000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Streifzusammenstoß zwei Autos glücklicherweise niemand.

Die Feuerwehr Erolzheim sicherte die Unfallstelle auf der A7 ab



Nach Angaben der Autobahnpolizei Memmingen fuhr ein 63-jähriger Pkw-Lenker an der Anschlussstelle auf die Autobahn in Richtung Füssen auf. Unmittelbar danach wechselte er vom rechten Fahrstreifen auf die Überholspur, übersah dabei aber ein von hinten schnell herannahendes Auto, an dessen Steuer eine 48 Jahre alte Frau saß. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, weshalb es zu einem Streifzusammenstoß kam.

Die Feuerwehr Erolzheim sicherte die Unfallstelle während der polizeilichen Unfallaufnahme ab. Gegen den 63-jährigen Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (AZ)

