Unfall auf der A7: Sattelzug landet im Graben

Ein Mann hat in Vöhringen ein Auto angefahren und ist dann abgehauen. Ein Zeuge hat die Tat allerdings beobachten.

Nordholz

Schwer verletzter Radfahrer wird erst Stunden nach Unfall gefunden

In der Nacht zum Montag ist ein Fahrradfahrer in Nordholz an einer schwer einsehbaren Stelle gestürzt.