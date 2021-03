14:25 Uhr

Unfall auf der A7: Sattelzug übersieht Auto und fährt weiter

Auf der A7 bei Illertissen hat es am Mittwoch gekracht.

Der Fahrer eines Sattelzugs übersieht auf der Autobahn bei Illertissen ein herannahendes Auto. Es kommt zur Kollision. Doch vom Unfallverursacher fehlt jede Spur.

Als ein Autofahrer auf der Autobahn 7 bei Illertissen einen Sattelzug überholen wollte, kam es zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Lasters setzte seine Fahrt dennoch einfach fort. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Mittwochmorgen gegen 8.45 Uhr, als ein 48-jähriger Autofahrer auf der A7 in Richtung Würzburg unterwegs gewesen ist. Gerade als der Mann den Sattelzug überholen wollte, wechselte dessen Fahrer plötzlich auf die Überholspur. Offensichtlich hatte er das auf dem linken Fahrstreifen herannahende Fahrzeug nicht gesehen, so die Vermutung der Beamten.

Unfall auf der A7: Noch ist unklar, ob der Fahrer des Sattelschleppers die Kollision bemerkte

Der 48-Jährige versuchte noch nach links auszuweichen, sein Auto wurde aber dennoch von dem Sattelzug seitlich gestreift und nach links gegen einen Schneepfosten gedrückt. Nach der Kollision setzte der Laster seine Fahrt einfach fort. Wie die Polizei mitteilt, ist derzeit noch nicht geklärt, ob der Fahrer des Sattelschleppers das Auto beziehungsweise den Zusammenstoß überhaupt wahrgenommen hat. Der Autofahrer blieb unverletzt. Den Beamten zufolge beläuft sich der entstandene Schaden auf etwa 4500 Euro. Der Schneepfosten blieb unbeschädigt.

Da der Geschädigte den Sattelzug nicht beschreiben konnte und auch kein Kennzeichen bekannt ist, sucht die Polizei Zeugen. Personen, die Angaben zum Unfallhergang und zu dem beteiligten Sattelzug machen können, sollen sich bei der Autobahnpolizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331/100-311 melden. (AZ)

