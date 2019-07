vor 22 Min.

Unfall auf der A7: Stau an der Ausfahrt Illertissen

Auf der A7 bei Illertissen hat es am Dienstagnachmittag gekracht. Eine Person wurde verletzt.

Ein Unfall hat sich am Donnerstagnachmittag gegen 16.50 Uhr auf der A7 bei Illertissen (auf Höhe von Jedesheim) ereignet. Ein mit zwei Personen besetztes Auto ist auf dem Weg nach Süden offenbar mit der Leitplanke kollidiert. Eine Mitfahrerin wurde dabei verletzt, war vor Ort zu erfahren. Am Wagen entstand ein Totalschaden. Außerdem war wohl ein Lastwagen an dem Unfall beteiligt. Er wurde von dem Auto bei einem Überholvorgang touchiert. Der Verkehr fließt aktuell einspurig an der Unfallstelle vorbei.

Langer Rückstau

Der Stau reicht momentan an der Autobahnausfahrt Illertissen vorbei. Verkehrsteilnehmer, die nach Illertissen wollen, wird empfohlen, die Ausfahrt Vöhringen zu nehmen (Stand: 17.15 Uhr). (wis, az)

