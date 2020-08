09:15 Uhr

Unfall auf der A7 bei Dettingen: Verkehr staut sich

Auf der A7 nahe der Anschlussstelle Dettingen an der Iller hat es am Mittwochvormittag gekracht. Der Verkehr staut sich zurück.

Ein Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen hat sich am Mittwochvormittag auf der Autobahn A7 nahe Dettingen an der Iller in Fahrtrichtung Süden ereignet. Gegen halb 9 Uhr krachte es etwa 100 Meter vor der Anschlussstelle. Der Verkehr staute sich in der Folge einige Kilometer weit zurück. Der Verkehr wird einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Nähere Informationen folgen. (stz/wis)

