vor 36 Min.

Unfall auf der Autobahn

Autofahrer übersieht Stauende

Ein Auffahrunfall mit zwei Verletzten hat sich am Dienstagnachmittag in Vöhringen auf der A7 ereignet. Kurz nach 17 Uhr kam es zwischen dem Autobahndreieck Hittistetten und der Anschlussstelle Vöhringen zu Stauungen in Richtung Kempten.

Ein 24-jähriger Autofahrer, der auf der linken Spur unterwegs war, erkannte dies zu spät und krachte auf ein Auto. Zwei Mitfahrerinnen des 24-Jährigen wurden leicht verletzt. Die Fahrerin des anderen Wagens blieb unverletzt. Zur Absicherung der Unfallstelle war die Feuerwehr aus Vöhringen im Einsatz. Der rechte Fahrstreifen blieb für etwa eine halbe Stunde gesperrt. Bei dem Unfall entstand einer Schätzung der Autobahnpolizei zufolge ein Sachschaden von 35000 Euro. (az)

