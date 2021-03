Unfall auf der St 2031 in Vöhringen: Mann wird in Auto eingeklemmt

Ein Kleinlastwagen kollidiert im Norden von Vöhringen mit einem Auto. Ein Mann wird dabei schwer verletzt. Er muss aus dem Wagen befreit werden.

Wegen eines schweren Unfalls im Norden von Vöhringen ist es am Dienstagvormittag zu Verkehrsbehinderungen auf der Staatsstraße 2031 gekommen. Bei einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen wurde ein Mann schwer verletzt. Der 53-Jährige wurde im Auto eingeklemmt, er musste von der Feuerwehr mit einem hydraulischen Rettungsgerät befreit werden. Zur patientenschonenden Rettung wurde das Dach des Autos komplett abgenommen.

Den Unfallhergang schildert die Polizei wie folgt: Ein 50-jähriger Mann war mit seinem Kleintransporter gegen 10.20 Uhr auf der Carl-Benz-Straße in Richtung Staatsstraße 2031 unterwegs. An der Stoppstelle übersah er einen 53-jährigen Mann, der mit seinem Pkw auf der Staatsstraße in Richtung Süden unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und wurden auf die Verkehrsinsel an der Einmündung der Werner-von-Siemens-Straße geschleudert.

Der Verkehr wurde vorübergehend einspurig an der Unfallstelle in Vöhringen vorbeigeleitet

Der Fahrer des Autos wurde durch den Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Nachdem ihn die Feuerwehrleute befreit hatten, wurde er schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher im Kleintransporter erlitt durch den Unfall nach Angaben der Polizei leichte Prellungen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Die Feuerwehr regelte während des Einsatzes den Verkehr auf der St 2031, die Fahrzeuge wurden wechselseitig auf einer Spur vorbeigeleitet. Es kam zu kleineren Staus nördlich und südlich der Unfallstelle. (AZ)

