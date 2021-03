12:08 Uhr

Unfall bei Babenhausen: Auto kracht in Leitplanke

Auf der Straße zwischen Babenhausen und Kirchhaslach hat es am Donnerstag gekracht. Der Unfall ging noch glimpflich aus.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag nahe Babenhausen ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2017 in Richtung Kirchhaslach, als er aus Unachtsamkeit mit einer Geschwindigkeit von etwa 100 Stundenkilometern nach rechts ins Bankett geriet. Der junge Mann verlor die Kontrolle über das Auto, geriet ins Schleudern und prallte frontal in eine Leitplanke. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzt 2500 Euro, an der Leitplanke von etwa 600 Euro. Der Autofahrer blieb glücklicherweise unverletzt. (AZ)

Lesen Sie auch:





Themen folgen