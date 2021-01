vor 48 Min.

Unfall bei Dietenheim: Autofahrt endet im Wald

Ein 28-Jähriger ist bei Dietenheim zu schnell unterwegs und kommt bei Schneeglätte von der Fahrbahn ab. Am Auto entstand Totalschaden.

Zu schnell ist nach Angaben der Polizei am Mittwoch ein Autofahrer auf einer Landesstraße bei Dietenheim unterwegs gewesen.

Der 28-Jährige fuhr demnach gegen 14.30 Uhr von Wain in Richtung Dietenheim. Bei Schneeglätte kam er von der Straße ab und landete im Wald. Dabei entstand an seinem BMW Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Auch mehrere Bäume wurden beschädigt. (az)

