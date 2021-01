15:11 Uhr

Unfall bei Kirchberg: 24-Jähriger landet im Bach

Bei einem Unfall in Kirchberg rutschte ein 24-Jähriger mit seinem Auto in einen Bach.

Ein Autofahrer verfehlt in Kirchberg die Auffahrt zur Brücke und landet mit seinem Dacia im Bach.

Im Bach hat die Fahrt eines 24-Jährigen in Kirchberg an der Iller geendet. Der Mann war am Mittwoch gegen 13.45 Uhr im Altkellmünzer Weg in Richtung Sinningen unterwegs. Mit seinem Dacia verfehlte er die Auffahrt zur Brücke und landete im Bach. Dabei wurde das Geländer der Brücke zerstört. Das teilt die Polizei mit. Die Feuerwehr sicherte die Brücke ab.

Ein Abschlepper zog das Auto aus dem Gewässer. Verletzt wurde niemand. Der Schaden am Auto beträgt Schätzungen der Polizei zufolge etwa 8.000 Euro. Noch unklar ist die Höhe des Schadens am Geländer. In vielen weiteren Fällen rutschten Fahrer nach dem erneuten Wintereinbruch diese Woche gegen Schilder, Bäume, Masten und Mauern, so die Polizei. (az)

