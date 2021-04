Unfall bei Matzenhofen: Motorradfahrer wird verletzt

Ein Verkehrsunfall hat sich am Sonntag zwischen Unterroth und Kettershausen ereignet. Ein 25-Jähriger wurde dabei verletzt.

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag bei einem Unfall nahe Matzenhofen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 19-Jährige mit ihrem Auto von einem Waldweg in die Ortsverbindungsstraße zwischen Unterroth und Kettershausen einbiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten, 25-jährigen Motorradfahrer, der in östlicher Richtung unterwegs war. Es kam zur Kollision. Der Mann stürzte und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Auto und das Motorrad waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 5000 Euro. (AZ)

